Клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий и не только.

Служба безопасности Украины выразила подозрение руководителю Сумской епархии УПЦ (МП), призвавшему верующих к религиозной ненависти.

Об этом идет речь на сайте СБУ.

Отмечается, что митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и видеозаписей на своих страницах в соцсетях.

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Таким образом, его действия сформировали предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве.

На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, которая наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города.

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