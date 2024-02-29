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СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Сумах: что он натворил

СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Сумах: что он натворил

СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Сумах

Клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий и не только.

Служба безопасности Украины выразила подозрение руководителю Сумской епархии УПЦ (МП), призвавшему верующих к религиозной ненависти.

Об этом идет речь на сайте СБУ.

Отмечается, что митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и видеозаписей на своих страницах в соцсетях.

Таким образом, его действия сформировали предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве.

На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, которая наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города.

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