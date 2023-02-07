СБУ объявила подозрение Оксане Марченко в финансировании Росгвардии и МВД РФ во время войны

По данным СБУ, Оксана Марченко причастна к организации сделки по финансированию российских силовых структур, в частности во время войны.

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок через компании, принадлежащие Оксане Марченко, жене подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она — конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Установлено, что эти компании платили россиянам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова. Помимо этого бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", — говорится в сообщении.

Общая сумма произведенных платежей в пользу России составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД РФ.

После начала полномасштабного вторжения РФ компания Марченко продолжила финансировать бюджет оккупантов, говорят в СБУ.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили: документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карточки, которые использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Им грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы рассказывали, как миллиардерша и спонсорка рашистов Оксана Марченко из гламурной телеведущей стала врагом Украины.

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