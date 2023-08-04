СБУ объявила подозрение президенту московского "ЦСКА": снабжал оккупантам патроны

Служба безопасности объявила о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту московского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. Он подозревается в причастности к финансированию вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Фигурант входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и непосредственно способствовал Кремлю в развязывании и ведении войны против Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, после 24 февраля 202-го Гинер как владелец российского "АО" КБАЛ им. Кошкина" дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойные поставки патронов для солдат российской армии. Таким образом предприятие-монополист поставляет значительное количество боеприпасов для различных видов стрелкового оружия, которые оккупанты получили в начале полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, олигарх из-за подконтрольных в Украине лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят "Кировоградоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житопромышленное энерго", "Херсоноблэнерго" и ЭК "Севастопольэнерго". Россиянин, используя аффилированные коммерческие структуры, владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории нашего государства.

Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции о конфискации соответствующих российских активов в доход Украины.

Известно, что в 2019-м Гинер построил во временно оккупированных в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к электросетям России. Таким образом, он создал искусственную энергозависимость украинского полуострова от страны-агрессора.

"На основании собранных доказательств российскому олигарху уведомлено о подозрении по статьям "пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества."

Как сообщалось, Украина национализировала имущество Дерипаски и братьев Ротенбергов на миллиарды гривен. Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

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