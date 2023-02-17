СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим присоединение" оккупированных территорий Украины

10 судей Конституционного суда РФ причастны к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины, отмечают в СБУ.

СБУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ, "узаконившим присоединение" временно оккупированных районов Украины к России.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 10 судей Конституционного суда РФ, причастных к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины. 2 октября прошлого года они признали "законными" договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

Для этого судьи подписали постановления о принятии в состав РФ так называемых захваченных территорий Донецкой и Луганской областей, а также части Запорожской и Херсонской областей.

На тот момент в состав Конституционного суда РФ входили 10 действующих судей вместе с председателем этого учреждения. Таким образом, доказательства собраны на всех должностных лиц, поддержавших это решение.

"Высшее военно-политическое руководство России использовало это заключение Конституционного суда РФ как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины", — отметили в спецслужбе.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантов к ответственности за преступления против Украины, говорят в СБУ.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 30 сентября подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в состав РФ.

Конституционный суд Российской Федерации поддержал присвоение оккупированных территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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