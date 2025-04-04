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- Украина
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СБУ объявила подозрения двум российским адмиралам: что они натворили в Одессе
СБУ собрала доказательства против адмиралов РФ, организовавших атаку на исторические памятники Одессы.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрениях двум российским адмиралам и их подчиненному, командовавшим обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ собрала доказательную базу и выводы экспертиз по командующим воздушными ударами по Одессе 5 ноября 2023 года. Тогда российские войска обстреляли объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в центральной части города. Из-за атаки были повреждены исторические здания, в частности Дворец Потоцкого и Дом Боффо.
Как выяснило следствие, приказ на обстрел отдал российский адмирал Виктор Соколов — командующий Черноморским флотом военно-морского флота России.
После получения приказа заместитель Соколова — вице-адмирал Аркадий Романов — спланировал удар и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному. Речь идет о полковнике Алексее Щербакове — командующем 15-й отдельной береговой ракетной бригадой Черноморского флота РФ.
Для воздушной атаки оккупанты использовали противокорабельную ракету среднего радиуса действия типа 3М55 «Оникс».
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Соколову, Романову и Щербакову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и в даче приказа о совершении таких действий по предварительному сговору группой лиц.
В СБУ отметили, что продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех российских военных преступников.
Напомним, СБУ также установила личности российских генералов, командовавших захватом Запорожской АЭС.