СБУ объявила Сивковичу о подозрении в госизмене: координировал информдиверсии Шуфрича

По данным следствия, экс-заместителя секретаря СНБО завербовали сотрудники ФСБ России. В 2014 году Сивкович уехал в Москву.

СБУ собрала новые доказательства государственной измены со стороны экс-замсекретаря СНБО Украины Владимира Сивковича, который скрывается в России и работает на ФСБ. Сивковичу сообщено о соответствующем подозрении.

Об этом сообщили в СБУ и в Офисе генпрокурора.

Сотрудничество Сивковича и Шуфрича для дискредитации руководства Украины

По данным Службы безопасности, Сивкович причастен к организации масштабных информкампаний в пользу Кремля, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины. Для этого бывший чиновник в Киеве привлекал к сотрудничеству известных политиков, среди которых – подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич.

"Экс-чиновник должен был привлечь известных политических деятелей Украины к выполнению задач кураторов из России. Политики должны были повлиять на общественное мнение и распространять среди населения нарративы о некомпетентности руководителей органов украинской власти. Также они должны были убеждать людей, что отсутствует другая альтернатива, кроме как пророссийский политический курс Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В СБУ отметили, что Шуфрич был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и Интернет-изданиях.

"Депутат систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял материалы, в которых умалялся авторитет и дискредитировались институты украинской власти, а также деятельность руководителей разведывательных и правоохранительных органов. Целью было их дальнейшее увольнение", — отметили в ОГ.

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"Установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике", — сообщили в СБУ.

Там отметили, что таким образом, российские власти пытались максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабной войны и дискредитировать власть государства перед западными партнерами.

Чем занимается Сивкович в Москве

В спецслужбе напомнили, что Сивкович выехал в Москву еще в 2014 году во избежание правосудия за попытки силового разгона Майдана. Там он начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.

"Это одна из приоритетных задач, которые Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ", — отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Сивковичу в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее действия экс-чиновника были квалифицированы еще по двум уголовным статьям:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

государственная измена.

Поскольку Сивкович скрывается в РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

К слову, по поводу Шуфрича, то ранее по подозрению в госизмене суд продлил ему срок содержания под стражей до 15 декабря.

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