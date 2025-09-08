СБУ объявила в розыск известного российского рэпера: в чем обвиняют

Тимати

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Соответствующие данные обнародованы в базе Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает сервис МВД Украины.

Артиста обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.

На сайте МВД данные российского рэпера размещены в категории «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Данные Юнусавао на сайте МВД / © МВС

Напомним, в июне Служба безопасности Украины заочно сообщила Тимати о подозрении. По данным СБУ, рэпер принял участие в по меньшей мере семи пропагандистских концертах на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что Юнусов является одним из участников российской пропаганды, доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.