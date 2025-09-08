- Дата публикации
СБУ объявила в розыск известного российского рэпера: в чем обвиняют
Путиниста Тимати обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Соответствующие данные обнародованы в базе Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает сервис МВД Украины.
Артиста обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.
На сайте МВД данные российского рэпера размещены в категории «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».
Напомним, в июне Служба безопасности Украины заочно сообщила Тимати о подозрении. По данным СБУ, рэпер принял участие в по меньшей мере семи пропагандистских концертах на территории временно оккупированного Крыма.
Известно, что Юнусов является одним из участников российской пропаганды, доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.