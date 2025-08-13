СБУ объявила в розыск нардепа Христенко - подробности

Федор Христенко

Реклама

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Украины от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко.

Об этом говорится в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

Днем исчезновения Христенко считают 21 июля 2025 года. Последний раз его видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области. Правоохранители обвиняют его в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса: коллаборационную деятельность (ч.1 ст.111), пособничество государству-агрессору (ч.2 ст.111) и злоупотребление влиянием (ч.2 ст.369-2). По информации МВД, избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Реклама

© МВС

Напомним, ранее мы писали о том, что следствие считает, что народный депутат Федор Христенко был одним из ключевых агентов ФСБ России, который курировал усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Его якобы завербовали еще во времена президентства Виктора Януковича.

Кроме этого, Христенко наладил контакты с руководителями НАБУ. В частности, прокуратура сообщила о подозрении Руслану Магамедрасулову, начальнику межрегионального управления детективов НАБУ, в пособничестве государству-агрессору. Также установлены связи нардепа с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым — в частности, есть доказательства того, что в 2022 году его жена выезжала из Украины на авто, принадлежавшем семье Христенко.

По данным СБУ, во время Революции Достоинства Христенко выполнял задания ФСБ, в частности организовывал перевозки «титушек» на Антимайдан, используя подконтрольные ему частные автобусные компании.

После начала полномасштабного вторжения РФ он выехал из Украины, сначала поселившись в Польше, а затем перебравшись в Объединенные Арабские Эмираты.

Реклама

Украинский суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, за время работы в Верховной Раде IX созыва Христенко стал одним из крупнейших прогульщиков — пропустил 51% голосований.