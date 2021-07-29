СБУ остановила продажу за бесценок 45 государственных санаториев — в Конча-Заспе, Одессе и курортном Моршине

СБУ остановила продажу за бесценок 45 государственных санаториев — в Конча-Заспе, Одессе и курортном Моршине

Суд наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью около 5 млрд грн.

В четверг, 29 июля, сотрудники СБУ, ГБР и Офиса Генпрокурора провели обыски в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проводиться в рамках расследования незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов.

По версии следствия, злоумышленники при отчуждении государственного имущества занизили рыночную стоимость объектов в десятки раз, позволив покупателям осуществить минимальную официальную оплату без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

"Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам, с которыми достигнуто предварительное согласие ", — уточнили в спецслужбе.

Среди объектов, которые были выведены из госсобственности — санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и др.

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Печерский районный суд города Киева по материалам СБУ наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.

Досудебное расследование по данным фактам проводится сразу по 3 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев якобі в рамках программы суррогатного материнства.

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