СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области

Служба безопасности проводит досудебное расследование по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета Ил-76 под Белгородом 24 января.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщила СБУ в комментарии РБК-Украина.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ "Ил-76" в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", — сообщили в СБУ.

В настоящее время Служба безопасности проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76. Соответствующую информацию распространили в росСМИ и Минобороны страны-агрессорки. По их данным, на борту якобы находились украинские военнопленные, которых якобы перевозили для обмена.

В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали эту информацию и призвали ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Позже Главное управление разведки подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся. Однако до сих пор у ГУР нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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