Годовщина создания СБУ: какие задачи удалось реализовать за полномасштабную войну

СБУ не только уничтожает врага на поле боя и военный потенциал РФ в глубоком тылу, но и разоблачает предателей и российскую агентуру внутри страны.

Во вторник, 25 марта, СБУ отмечает 33-ю годовщину со дня создания. При полномасштабном вторжении РФ Служба стала важной частью Сил безопасности и обороны и вносит большой вклад в защиту страны.

Об этом сообщили в СБУ.

"Сегодня перечень задач Службы безопасности очень широк: от уничтожения военного потенциала РФ до противодействия терроризму на улицах украинских городов и сел. Мы крепко держим каждый участок фронта вместе с собратьями из Сил обороны, потому что за нами – жизнь и безопасность граждан".

Бойцы СБУ в совершенстве овладели беспилотными технологиями. Своими дронами мы поражаем военные корабли РФ в Черном море, превращаем танки противника в металлолом, устраиваем "землетрясения" на складах оружия и сбиваем боевые вертолеты", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Как добавляют в ведомства, приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны.

"Имеем хорошую генетическую память, умноженную на жажду воли и ненависть к российским палачам. А еще – желание отомстить за погибших собратьев и сделать пожизненную прививку "от московитов" для потомков. Мы будем и в дальнейшем бороться за свое государство!" Малыш.

Красноречивые результаты работы СБУ

В целом, начиная с 24 февраля 2022 г. и по состоянию на середину марта 2025 г., бойцы СБУ поразили на фронте:

свыше 1700 российских танков;

более 3 тыс. ББМ;

почти 250 средств ПВО;

более 550 средств РЭБ и сотни единиц другой техники.

За последние три года СБУ провела немало уникальных спецопераций, изменивших ход войны и шокировавших врага. Ключевые из них:

два подрыва Крымского моста: в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года – надводными дронами Sea baby;

впечатление 11 военных кораблей РФ в Черном море за счет надводных дронов и контроля над акваторией для обеспечения зернового коридора;

СБУ осуществляет регулярные "дипстрайки" вглубь территории РФ, наносящие очень болезненные удары по враждебному ВПК. Россия теряет миллиарды долларов от дальнобойных дронов СБУ, способных преодолеть расстояние 1,5 тыс. км. СБУ устраивает "хлопок" на военных аэродромах, складах оружия, нефтебазах и заводах, производящих дроны и КАБ;

в составе СБУ работают эффективные «антидроновые» расчеты, которые уничтожают на передовой вражеской БПЛА типа "Суперкам", "Орлан", "Зал", "Ланцет" и их экипажи;

Спецназовцы СБУ поставили рекорд одномоментного взятия в плен, когда за 1 штурм захватили более 100 военнослужащих РФ на Курщине, что позволило пополнить обменный фонд.

Во время войны СБУ стала генератором новых военных и технологических решений. Среди ее разработок – надводные дроны Sea baby и "Мамай", дальнобойные дроны, снайперское оружие. Кстати, именно из винтовки СБУ "Властелин горизонта" был установлен мировой рекорд по дальности снайперского выстрела — 3,8 тыс. метров.

Внутри страны эффективно работает контрразведка СБУ: обезвреживает террористов и диверсантов, задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей и подрывников.

Так, с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила 102 российских агентурных сетей.

Кроме того, за этот период СБУ открыла:

⁠более 3,5 тыс. уголовных производств относительно государственной измены (840 человек уже осуждены);

свыше ⁠8,7 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (осуждено 1 586 человек);

более 600 производств по передаче врагу данных об ВСУ или корректировке обстрелов (осужден 181 человек).

О большом вкладе СБУ в защиту страны говорят и следующие цифры: с начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ получили более 1,5 тысяч государственных наград. Самым высоким званием "Героя Украины" отмечены 20 бойцов СБУ (из которых 10 посмертно).

По информации источников вашего издания в спецслужбах, официально мы это не комментируем:

СБУ системно привлекает к ответственности военных преступников и предателей, работающих в РФ. По данным наших источников в украинских спецслужбах, именно Служба безопасности ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты РФ Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ, отдающего приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экснардепа-изменника Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского и других.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Одессе. Она готовила координаты для новых ракетно-дроновых ударов РФ по городу.

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