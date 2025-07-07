СБУ отправила за решетку агента ФСБ, который шпионил за ПВО у Черного моря

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Служба безопасности Украины (СБУ) добилась приговора в 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества для агента ФСБ, корректировавшего российские воздушные атаки на Одесщину. Злоумышленник приводил дроны-камикадзе и ракеты на припортовую инфраструктуру региона.

Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, он пытался обнаружить и передать куратору координаты украинских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, защищающих воздушное пространство вблизи Черного моря.

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СБУ задержала изменника в мае 2024 года во время доразведки у одной из потенциальных целей. Следствие установило, что агентом оказался руководитель местной компании по трудоустройству моряков. Он фиксировал локацию «нужных» объектов под видом рабочих поездок. Во время обысков у него изъяли телефон с поличным с врагом.

На основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, экс-чиновника Минобороны и экскерующих оборонного предприятия подозревают в растрате 90 млн грн из-за поставок непригодных ракетных установок.