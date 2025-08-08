СБУ ответила на слухи, что якобы задержанный сотрудник НАБУ занимался документированием Миндича

Обыски Руслана Магамедрасулова / © СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что в последнее время проходят активные попытки распространить в обществе мнение, что сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан не по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а по политическим мотивам.

В пресс-службе СБУ отметили, что все слухи, что задержанный занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов (ред. Тимура Миндича) не соответствуют действительности.

«Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу без права на залог до 16 сентября», — говорится в сообщении.

Также в Службе безопасности подчеркнули, что в этом контексте «выглядят, по меньшей мере, странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не с Дагестаном и "не замечают" доказательства, в том числе аутентичные записи аудио разговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально».

«Вся доказательная база, подтвержденная соответствующими экспертизами, получит должную оценку в суде. Учитывая это, СБУ призывает СМИ не производить никаких теорий политической окраски, не имеющих под собой реального обоснования», — добавили в пресс-службе.

Напомним, "Украинская правда" ранее сообщала , ссылаясь на собеседника в антикоррупционных органах, что задержанный сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов был одним из занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".

В материале издания говорилось, что у НАБУ и САП есть детальный анализ относительно своих сотрудников, к которым посетили СБУ и ДБР и "почти все эти люди напрямую связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского".

Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.

21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели по меньшей мере 70 обысков , касающихся 15 работников НАБУ. В результате следственных действий задержан руководитель одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро – это был именно Магамедрасулов.

По данным правоохранителей, он поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли. В частности, Руслан Магамедрасулов выступал в роли посредника продаж в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец - предприниматель Сентябрь Магамедрасулов.

Также следствие установлено, что чиновник Бюро имел тесные контакты с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

