СБУ передала в суд дела двух крымских руководителей "Украинского выбора" Медведчука

СБУ передала в суд дела двух крымских руководителей "Украинского выбора" Медведчука

Злоумышленников обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и создании незаконных вооруженных формирований.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Их подозревают в организации и проведении так называемого "референдума" в оккупированном Крыму. Речь идет об Олеге Синявском и Иване Комелове, которые возглавляли инициативные группы "Украинские выбора" в Севастополе.

Фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из них возглавлял территориальное подразделение формирования, другой был руководителем отдельного подразделения "Славянский щит".

Злоумышленники выполняли незаконные приказы оккупантов. За преступную деятельность Россия наградила подозреваемых "медалями".

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Их обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и создании незаконных вооруженных формирований.

Отметим, что лидером общественного движения "Украинский выбор" является народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Напомним, что в марте 2021-го СБУ провела обыски в представителей "Украинской выбора" Медведчука.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

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