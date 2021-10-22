СБУ перекрыла в Одессе международный канал контрабандистов, финансировавших боевиков на Донбассе: фото

СБУ перекрыла в Одессе международный канал контрабандистов, финансировавших боевиков на Донбассе: фото

В одесском морском торговом порту спецслужба обнаружила контейнер контрабандистов с нелегальными сигаретами.

В Одессе СБУ ликвидировала международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз. Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, по предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной прибыли для финансирования боевиков так называемых Л/ДНР.

Сейчас украинская спецслужба проверяет причастность лиц из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины к организации незаконной деятельности.

Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.

Сотрудники СБУ обнаружили на территории одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра нашли крупную партию сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара.

По этим фактам следователи открыли несколько дел по:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Напомним, СБУ разоблачила две схемы финансирования терроризма на Донбассе на десятки миллионов российских рублей.

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