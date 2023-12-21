СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю — Василий Малыш

Служба безопасности Украины усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Среди приоритетных целей — военные корабли РФ, военные базы, логистические коридоры поставки оружия и т.д.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк изданию Politico.

"СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ для ведения войны в Украине и приближает нашу Победу", — отметил Малюк.

Уже сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот РФ из Крыма. И делает это с помощью морских дронов "Sea baby". Именно эти дроны поразили Крымский мост, а также ряд русских военных кораблей.

Издание отмечает, что атаки дронов Sea baby заставили Москву перевести большую часть своего флота из оккупированного Крыма, что позволило Украине восстановить использование своих портов для судоходства.

По словам Малюка, СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар. В первую очередь работает по военным объектам или тем, которые противник использует для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии. "Мы действуем полностью согласно нормам международного права", — добавляет он.

Большинство своих операций СБУ проводит на территории Украины – на Донбассе, в Крыму и Черном море. "Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", — подчеркивает глава СБУ.

Василий Малюк подчеркнул, что СБУ всегда ищет новые решения и пообещал, что "хлопок будет пылать и дальше".