СБУ подтвердила, что изъяла $1 млн у экс-главы ВВК Черниговщины: детали дела (фото, видео)

Экс-чиновник обещал за деньги снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе.

СБУ подтвердила обыски и задержание экс-главы ВВК Черниговской области, у которого было найдено почти 1 млн дол. Спецслужба уточнила, что ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий был задержан бывший глава местной ВВК.

"За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины", – говорится в заявлении СБУ.

Там добавили, что фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВВК и медицинских учреждений.

Сотрудники спецслужбы задокументировали преступления экс-главы ВВК Черниговщины и задержали в его собственном доме после того, как злоумышленник получил новую взятку.

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У задержанного также провели обыски и обнаружили почти 1 млн дол., а также более 22 тыс. евро. Кроме того, были изъяты документы на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

СБУ изъяла 1 млн дол. у экс-главы ВВК Черниговщины/Фото: СБУ

Задержанному сообщено о подозрении по трем уголовным статьям:

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ показала видео обысков у экс-главы ВВК Черниговщины: изъято почти миллион долларов

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что во время обысков у экс-главы Черниговской областной ВВК в одной из квартир в Киеве было обнаружено почти миллион долларов США.

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