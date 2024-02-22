СБУ подтвердила, что изъяла $1 млн у экс-главы ВВК Черниговщины: детали дела (фото, видео)

Экс-чиновник обещал за деньги снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе.
СБУ подтвердила обыски и задержание экс-главы ВВК Черниговской области, у которого было найдено почти 1 млн дол. Спецслужба уточнила, что ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий был задержан бывший глава местной ВВК.
"За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины", – говорится в заявлении СБУ.
Там добавили, что фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВВК и медицинских учреждений.
Сотрудники спецслужбы задокументировали преступления экс-главы ВВК Черниговщины и задержали в его собственном доме после того, как злоумышленник получил новую взятку.
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У задержанного также провели обыски и обнаружили почти 1 млн дол., а также более 22 тыс. евро. Кроме того, были изъяты документы на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.
Задержанному сообщено о подозрении по трем уголовным статьям:
- принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что во время обысков у экс-главы Черниговской областной ВВК в одной из квартир в Киеве было обнаружено почти миллион долларов США.
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