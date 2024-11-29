СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны, — эксперт о ежедневных арестах российских агентов

Служба не только сражается на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов

СБУ ежедневно арестовывает российских агентов и подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

По мнению эксперта, россияне не могут создать устоявшиеся агентурные группы в Украине.

"Агентов, с которыми они работают, СБУ обезвреживает быстрее, чем успевают получить вознаграждение за свои преступления.Команда Малыша разгромила российские сети в первый год полномасштабного вторжения. И сейчас продолжает успешно выполнять работу по уничтожению новой российской агентуры", – считает политолог.

"Важна статистика: все поджигатели авто военных задержаны. Служба не только сражается на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов и подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны", — подчеркивает эксперт.

Голобуцкий перечисляет десятки задержаний, которые СБУ провела только на этой неделе.

"Что объединяет всех фигурантов дел СБУ? Все они в ближайшие годы проведут в украинских тюрьмах. А к предателям страны там, говорят, особое отношение", — резюмирует политолог.

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ задержала корректировщика российских ударов по Николаеву.

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