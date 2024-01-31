СБУ показала эксклюзивные кадры освобождения украинских пленных (видео)

Наконец-то украинские защитники дома.
СБУ показала кадры освобождения украинцев из плена РФ. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого!", – отметили в ведомстве.
Напомним, в среду, 31 января, Украина вернула домой из российского плена 207 защитников.
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