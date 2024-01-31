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СБУ показала эксклюзивные кадры освобождения украинских пленных (видео)

СБУ показала эксклюзивные кадры освобождения украинских пленных (видео)

Обмен военнопленными Украина 31 января 2024 / Фото: Владимир Зеленский

Наконец-то украинские защитники дома.

СБУ показала кадры освобождения украинцев из плена РФ. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого!", – отметили в ведомстве.

Напомним, в среду, 31 января, Украина вернула домой из российского плена 207 защитников.

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