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СБУ показала филигранное уничтожение российских танков (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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СБУ показала филигранное уничтожение российских танков (видео)

Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают окупантов на самых горячих направлениях",

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

В СБУ показали филигранное уничтожение российских танков

В СБУ показали филигранное уничтожение российских танков

"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях", — отметили в Службе.

Какие потери понесла армия РФ

В СБУ сообщили, что только через неделю потери россиян достигли:

  • 228 военных;
  • 19 танков;
  • 38 ББМ;
  • 20 артиллерийских систем;
  • 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 57 единиц автотранспорта;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 44 фортификационных сооружения;
  • 2 склада из БК.

"Уничтожаем оккупантов к полной Победе!", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Ранее воин 65-й ОМБР показал фрагмент боя в районе Роботиного Запорожской области. Наши штурмовики вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию, находившуюся на господствующей высоте. В результате 3 кафиров погибли, еще 2 – сдались в плен.

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Дата публикации
Просмотры
756
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