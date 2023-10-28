СБУ показала филигранное уничтожение российских танков (видео)

Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают окупантов на самых горячих направлениях",
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.
"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях", — отметили в Службе.
Какие потери понесла армия РФ
В СБУ сообщили, что только через неделю потери россиян достигли:
- 228 военных;
- 19 танков;
- 38 ББМ;
- 20 артиллерийских систем;
- 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
- 57 единиц автотранспорта;
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 44 фортификационных сооружения;
- 2 склада из БК.
"Уничтожаем оккупантов к полной Победе!", — подчеркнули в Службе безопасности Украины.
Ранее воин 65-й ОМБР показал фрагмент боя в районе Роботиного Запорожской области. Наши штурмовики вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию, находившуюся на господствующей высоте. В результате 3 кафиров погибли, еще 2 – сдались в плен.
Читайте также: