СБУ показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы: фото, видео

Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность, он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на тысячу километров.

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал видео тестирований.

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

"Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать окупантов и приближать Победу", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

СБУ показала тестирование первого дрона Sea Baby из тех, на которые донатили украинцы

Как и любая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

Морской дрон, на который собирали деньги украинцы, получил громкое название – "Авдеевка"

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", – рассказал "Хантер", бригадный генерал СБУ.

Напомним, именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

Читайте также: