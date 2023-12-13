СБУ помогает "Киевстару" возобновить работу сети — когда заработают связь и Интернет

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты компании "Киевстар" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работу по восстановлению сети после хакерской атаки, произошедшей 12 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный Интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и Интернета.

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины" как очередное военное преступление оукупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Киевстаре" рассказали, когда возобновят связь.

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