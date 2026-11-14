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- Украина
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СБУ поразила один из ключевых узлов нефтяной системы РФ
На территории объекта загорелся пожар, горят несколько резервуаров с нефтью.
Украинские военные ударили по одному из крупнейших нефтетранспортных узлов РФ — ЛПДС «Самара».
Об этом сообщили в СБУ.
СБУ отмечает, что предварительно подтверждено поражение резервуаров для хранения нефти.
«Линейно производственно-диспетчерская станция „Самара“ расположена вблизи поселка Просвет Самарской области РФ. Это важный пункт российской нефтетранспортной системы — сюда по трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других регионов России», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на территории объекта вспыхнул пожар — горят несколько резервуаров с нефтью.
Также в Генштабе подтвердили результаты удара по аэродрому Липецк-2 в Липецкой области РФ, где базируется российская военная авиация.
Напомним, беспилотники Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по военному аэродрому «Ханская» в Республике Адыгея (РФ).
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина удвоит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на удары по мостам украинской столицы.