СБУ поразила российский нефтяной терминал в Приморске — Зеленский обратился к спецназовцам

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинские спецназовцы продолжают контролировать порт Усть-Луга и другие ключевые точки выхода России на мировой рынок. А в результате успешной операции спецназовцев по Приморску нанесено существенных повреждений крупнейшему нефтяному терминалу России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, причинены существенные повреждения крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море, все проверено, а эффект ощутим для врага.

«Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все остальные российские точки выхода на мировой рынок», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что беспилотники СБУ способны действовать на расстоянии более тысячи километров, обеспечивая контроль и выявление стратегически важных объектов противника.

БпЛА атаковали крупнейший нефтеналивной порт России: видео впечатляет

Напомним, 12 сентября Россию потрясли взрывы из-за атаки дронов. Там загорелся самый большой нефтеналивной порт.

Также стало известно о взрывах вблизи Москвы. Глава столицы страны-агрессорки Сергей Собянин жаловался, БПЛА добираются до города. Якобы российская ПВО сбила по меньшей мере девять дронов, двигавшихся в сторону столицы.