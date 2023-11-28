Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ поймала агентку ГРУ, которая помогла атаковать Одессу десятками "Шахедов" (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ поймала агентку ГРУ, которая помогла атаковать Одессу десятками "Шахедов" (фото)

Задержанная агент ГРУ России / Фото: СБУ

Злоумышленницей оказалась местная предпринимательница, которую россияне дистанционно завербовали в июне 2023 года.

Контрразведка СБУ задержала в Одессе еще одну участницу агентурной сети главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ). Злоумышленница скорректировала десятки дронов-камикадзе "Шахед" для атак по городу.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ 28 ноября.

Контрразведчики СБУ выяснили, что злоумышленница передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее убеждению, базировались подразделения ВСУ.

В спецслужбе отметили, что задержанная – третья член агентурной сети. Первые два участника были разоблачены и уведомлены о подозрении в августе 2023 года. Среди злоумышленников – агент с оперативным псевдонимом Diezel и его жена-"связная" ГРУ РФ, которая скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге.

Что натворила агентка ГРУ

Что касается третьей задержанной фигурантки, то по ее координатам российские оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением "Шахедов". На фюзеляжах дронов россияне делали надписи "от имени" прокремлевского Телеграм-канала, который российская военная разведка использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

Надпись на фюзеляже
Надпись на фюзеляже "Шахеда" "от имени" прокремлевского Телеграм-канала / Фото: СБУ

Задержанная через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым работником 3 оперативного отдела 316 разведцентра ГРУ Григорием Ивановым. После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась "куратору" о последствиях "прилетов".

Кроме того, приспешница врага проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов Одессы, которыми интересовалась военная разведка РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность женщины и задержали в ее собственном доме. Это местная предпринимательница, которую ГРУ дистанционно завербовало в июне 2023 года. В поле зрения врага женщина попала из-за активности в упомянутом Телеграм-канале.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Задержанная агент ГРУ России / © СБУ
Задержанная агент ГРУ России / Фото: СБУ

К слову, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении ВСУ на приграничных территориях Харьковщины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация