СБУ поймала агентку ГРУ, которая помогла атаковать Одессу десятками "Шахедов" (фото)

Контрразведка СБУ задержала в Одессе еще одну участницу агентурной сети главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ). Злоумышленница скорректировала десятки дронов-камикадзе "Шахед" для атак по городу.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ 28 ноября.

Контрразведчики СБУ выяснили, что злоумышленница передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее убеждению, базировались подразделения ВСУ.

В спецслужбе отметили, что задержанная – третья член агентурной сети. Первые два участника были разоблачены и уведомлены о подозрении в августе 2023 года. Среди злоумышленников – агент с оперативным псевдонимом Diezel и его жена-"связная" ГРУ РФ, которая скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге.

Что натворила агентка ГРУ

Что касается третьей задержанной фигурантки, то по ее координатам российские оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением "Шахедов". На фюзеляжах дронов россияне делали надписи "от имени" прокремлевского Телеграм-канала, который российская военная разведка использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

Надпись на фюзеляже "Шахеда" "от имени" прокремлевского Телеграм-канала / Фото: СБУ

Задержанная через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым работником 3 оперативного отдела 316 разведцентра ГРУ Григорием Ивановым. После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась "куратору" о последствиях "прилетов".

Кроме того, приспешница врага проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов Одессы, которыми интересовалась военная разведка РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность женщины и задержали в ее собственном доме. Это местная предпринимательница, которую ГРУ дистанционно завербовало в июне 2023 года. В поле зрения врага женщина попала из-за активности в упомянутом Телеграм-канале.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Задержанная агент ГРУ России / Фото: СБУ

К слову, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении ВСУ на приграничных территориях Харьковщины.

Читайте также: