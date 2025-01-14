СБУ поймала двух поджигателей авто военных и волонтеров на Виннитчине (фото)

После поджога авто один из фигурантов планировал серию диверсий на объектах "Укрзализныци".

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух приспешников врага, которые по заказу России осуществляли поджоги в Винницкой области. Главными целями злоумышленников были авто ВСУ и волонтерских организаций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Поджигателями автомобилей оказались двое местных безработных в возрасте 18 и 37 лет. Они искали легкий заработок в телеграм-каналах. Там на фигурантов и обратили внимание российские спецслужбы.

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По данным следствия, мужчины действовали раздельно. Так, один злоумышленник был задержан по горячим следам: он поджег мультивен ветерана, который использовал машину для перевозки волонтерской помощи.

Выяснилось, что после поджога авто российский приспешник должен был провести серию диверсий на объектах "Укрзализныци". Правоохранители сорвали эти вражеские планы.

Что касается другого фигуранта, то он получил указание о поджоге военных грузовиков типа "Урал" и "КрАЗ". Мужчина подготовился к преступлению, но правоохранители успели задержать злоумышленника, когда тот собирался поджечь грузовики ВСУ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до восьми лет заключения.

В Винницкой области задержали поджигателя авто/Фото: СБУ

К слову, накануне в Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали мужчину, пытавшегося поджечь флажки на импровизированной аллее памяти погибших украинских воинов на Майдане Незалежности.

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