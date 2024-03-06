СБУ поймала мобилизованного в ВСУ шпиона, который попытался сбежать в Приднестровье (фото)

СБУ поймала российского агента, который мобилизовался в ВСУ и собирал разведданные о Силах обороны на восточном фронте. Вражеский агент был задержан при попытке побега в Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности предотвратила бегство из Украины российского, который собирал разведданные об украинских защитниках на восточном фронте. После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник выехал в Винницкую область, а оттуда пытался "эвакуироваться" в Приднестровье.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда тот с гидрокостюмом и ластами готовился пересечь пограничную реку.

Задержанный – житель Днепропетровщины, который в середине "нулевых" окончил Московский государственный университет, получив диплом юриста.

Еще во время учебы мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы. После окончания образовательного учреждения и возвращения в Украину мужчина не проводил разведку в пользу России. Однако ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения.

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Следствие установило, что в 2023 году злоумышленник обратился к местному ТЦК и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. После причисления к военному соединению мужчину впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.

Прибыв на прифронтовую территорию Донетчины, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещениях подразделений ВСУ вблизи передовой. Развединформацию злоумышленник передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.

СБУ поймала мобилизованного в ВСУ российского шпиона/Фото: СБУ

СБУ поймала мобилизованного в ВСУ российского шпиона/Фото: СБУ

СБУ поймала мобилизованного в ВСУ российского шпиона/Фото: СБУ

После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, сбежал из района базирования своего подразделения. После этого он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в Приднестровье и там скрываться от правосудия.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум уголовным статьям:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

дезертирство.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

К слову, благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили трое предателей, которые в пользу России разведывали позиции ВСУ вблизи линии восточного фронта.

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