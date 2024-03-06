СБУ поймала мобилизованного в ВСУ шпиона, который попытался сбежать в Приднестровье (фото)

Мужчина "сливал" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой.
СБУ поймала российского агента, который мобилизовался в ВСУ и собирал разведданные о Силах обороны на восточном фронте. Вражеский агент был задержан при попытке побега в Приднестровье.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности предотвратила бегство из Украины российского, который собирал разведданные об украинских защитниках на восточном фронте. После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник выехал в Винницкую область, а оттуда пытался "эвакуироваться" в Приднестровье.
Правоохранители задержали злоумышленника, когда тот с гидрокостюмом и ластами готовился пересечь пограничную реку.
Задержанный – житель Днепропетровщины, который в середине "нулевых" окончил Московский государственный университет, получив диплом юриста.
Еще во время учебы мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы. После окончания образовательного учреждения и возвращения в Украину мужчина не проводил разведку в пользу России. Однако ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения.
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Следствие установило, что в 2023 году злоумышленник обратился к местному ТЦК и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. После причисления к военному соединению мужчину впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.
Прибыв на прифронтовую территорию Донетчины, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещениях подразделений ВСУ вблизи передовой. Развединформацию злоумышленник передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.
После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, сбежал из района базирования своего подразделения. После этого он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в Приднестровье и там скрываться от правосудия.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум уголовным статьям:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- дезертирство.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
К слову, благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили трое предателей, которые в пользу России разведывали позиции ВСУ вблизи линии восточного фронта.
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