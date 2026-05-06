СБУ поймала "на горячем" руководителя областного ТЦК: что он натворил

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который требовал деньги с местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников. Чиновник наладил механизм систематического получения взяток от владельца местной компании.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как выяснили следователи, начальник Житомирского областного ТЦК организовал схему регулярного получения взяток от владельца местного бизнеса. За это чиновник гарантировал предпринимателю, что его работников призывного возраста не мобилизуют.

После передачи средств фигурант получал от бизнесмена списки сотрудников, которых нужно было «забронировать» от проверок мобильных групп ТЦК, правоохранителей, а также при прохождении блокпостов.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность чиновника поэтапно и задержали его «на горячем» во время получения очередной части взятки от «заказчика».

Следователи СБУ объявили руководителю ТЦК подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается — правоохранители устанавливают все детали правонарушения и круг причастных лиц.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную коррупцию в ТЦК на почти 92 млн грн. Правоохранители провели 44 обыска в 16 областях, изъяв автомобили Tesla, мотоциклы, значительную сумму наличных и документы об отмывании денег. В частности, у одесского военкома нашли активов на 45 млн грн, что значительно превышает официальные доходы. Кроме уголовных дел, составлено более 150 админпротоколов за финансовые нарушения и конфликт интересов.

