СБУ поймала последователя "Партии Шария", призвавшего к убийству руководителей Украины

Пророссийский агитатор также призывал к госперевороту в Украине.

СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария", призвавшего к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.

Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

По данным следствия, фигурант, являвшийся последователем запрещенной "Партии Шария", координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы.

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Злоумышленник распространял деструктивный контент в своих телеграм-, YouTube-каналах, в Instagram, а также через другие соцсети с общей аудиторией почти 20 тыс. пользователей.

Расследование установило, что фигурант получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных пророссийскому блогеру Анатолию Шарию пропагандистов. Эти лица скрываются за границей и проводят информационные диверсии по заказу спецслужб РФ. Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах.

СБУ провела обыск в жилье задержанного. Были изъяты ноутбук, мобильный телефон, членские карточки "Партии Шария", пророссийская литература и наркотики.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта в пользу Кремля.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату госвласти, а также в распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигуранта по факту хранения наркотиков.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария"/Фото: СБУ

СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария"/Фото: СБУ

К слову, СБУ и полиция задержали двух малолетних агентов России, совершивших теракт в Вышгородском районе Киевской области.

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