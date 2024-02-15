СБУ поймала предателя, хотевшего передать РФ и Ирану тайные разработки в сфере кораблестроения

Среди основных компаний, планировавших использовать украинские технологии, были российские заводы, строящие суда для военного флота страны-агрессора.

СБУ задержала инженера-конструктора стратегического предприятия "Укроборонпрома" и предотвратила передачу разведкам России и Ирана новейших технологий в сфере военного кораблестроения.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате многоуровневой спецоперации в Николаеве поймали "на горячем" инженера-конструктора стратегического предприятия "Укроборонпрома". Он тайно копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию о тайных разработках Украины.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Один из них – россиянин-работник одного из машиностроительных заводов РФ, сотрудничающий со спецслужбами государства.

Другой "клиент" — гражданин Ирана, ранее осужденный за шпионаж в Украине. Сейчас он находится в ближневосточной стране и работает на разведку Ирана под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

По данным СБУ, граждане России и Ирана действовали отдельно друг от друга. Связь с украинским инженером они поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

Какие новейшие разработки надеялись получить РФ и Иран

"По имеющимся данным, зарубежные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей. Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, строящие суда для военного флота РФ", — говорится в заявлении СБУ.

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Впрочем, контрразведчики спецслужбы сработали на опережение – своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия украинского инженера-конструктора. Благодаря этому удалось сорвать попытку передачи за границу стратегически важных разработок Украины.

У задержанного был проведен обыск и изъят мобильный телефон, который злоумышленник использовал для копирования тайных документов и связи с иностранными шпионами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

К слову, ранее СБУ задержала информатора российских спецслужб, корректировавшего ракетные атаки по критической инфраструктуре Харькова. Задержанный – 58-летний местный житель, "идеологический сторонник рашизма".

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