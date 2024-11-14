СБУ поймала предателя, вывесившего в 2014 году российский флаг над Луганской ОГА

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении украинскому гражданину корейского происхождения Ли Вон Чолю, который в 2014 году принимал участие в захвате Луганской ОГА и замене украинского флага российским.

СБУ сообщила о подозрении предателю, вывесившему российский флаг над Луганской ОГА в 2014 году, а сейчас – попавшему в плен в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Ли Вон Чоля – украинского гражданина корейского происхождения (также известного под псевдонимом Герман Прокопов). В 2014 он участвовал в захвате Луганской областной госадминистрации, с которой сорвал украинский флаг и вместо него установил российский триколор.

Затем фигурант воевал в составе оккупационных группировок РФ против сил АТО, а после начала полномасштабной войны атаковал боевые позиции сил обороны на восточном фронте.

В октябре 2024 года в районе Спорного Донецкой области украинские защитники наголову разгромили штурмовую роту оккупантов, в которую входил предатель, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.

По данным следствия, после захвата Луганской ОГА злоумышленник принимал участие в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и потасовки, а также запугивал местных патриотов. При этом с 24 февраля 2022 года боевик вместе с российскими оккупантами захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также поселок Спорное в Донецкой области.

После задержания предатель дал показания по захвату Луганска в 2014 году и военным преступлениям россиян во время полномасштабного вторжения РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявил, что во время проведения операции по ликвидации капитана 1-го ранга, руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского украинская спецслужба показала себя не хуже "Моссада" — израильской внешней разведки, которая считается одной из лучших в мире.

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