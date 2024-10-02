СБУ поймала в Днепре супругов агентов ФСБ: что они натворили (фото)

Вражеская спецслужба дистанционно завербовала мужчину, когда тот искал быстрого заработка в телеграм-каналах.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре двух агентов ФСБ России – 40-летнего местного жителя и его жену. Супруги передавали врагу локации ПВО и совершали поджоги на "Укрзализныце".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Контрразведчики задержали в Днепре супругов агентов российской ФСБ. Фигуранты действовали в паре с четким распределением обязанностей при выполнении вражеских задач.

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Так, женщина разведывала места базирования подразделений ПВО, прикрывающих город от ракетно-дроновых атак. В первую очередь, она пыталась выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций.

Во время разведывательных вылазок злоумышленница снимала на фото и видео военные объекты и отмечала их координаты на электронных картах. Эти разведданные женщина передавала своему мужу, а он через мессенджер пересылал информацию в ФСБ.

Кроме того, житель Днепра занимался поджогами. Задокументировано, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Процесс мужчина запечатлел на камеру своего телефона для отчета перед российским куратором.

Фигурант должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах "Укрзализныци". Таким образом, враг планировал нарушить транспортную логистику украинских войск на восточном и южном направлениях фронта.

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Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия супругов и задержали злоумышленников. Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций Сил обороны Украины.

По данным следствия, супруги начали сотрудничество с ФСБ в июне 2024 года. Сначала российская спецслужба дистанционно завербовала мужчину, когда тот искал быстрого заработка в телеграм-каналах. Затем днепрянин привлек к преступной деятельности свою 36-летнюю жену.

Чтобы выполнить задачу-проверку врага, агенты расклеивали в Днепре провокационные листовки, где предлагали "легкие" деньги.

Во время обыска у задержанных изъяты средства поджога, вражеские агитки и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а действия его жены квалифицированы как несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения. Фигуранты находятся под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, а его сообщнице – восемь лет за решеткой.

СБУ задержала супругов агентов ФСБ в Днепре/Фото: СБУ

К слову, СБУ задержала агента ФСБ в Черкассах, разведывавшего пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений ПВО.

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