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СБУ: пожизненное заключение грозит 9 вражеским боевикам, проводившим "зачистку" оккупированных территорий Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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СБУ: пожизненное заключение грозит 9 вражеским боевикам, проводившим "зачистку" оккупированных территорий Украины

Девяти боевикам, проводившим "зачистки" оккупированных РФ территорий Украины, угрожает пожизненное заключение / Фото: СБУ

Девяти боевикам, проводившим "зачистки" оккупированных РФ территорий Украины, грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности собрала доказательства еще 9 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленников взяли в плен во время боестолкновений в районах Авдеевки, Марьинки и Лисичанска в апреле и мае этого года. Они активно участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины и проводили "зачистки" временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время таких "рейдов" главной "целью" преступников были украинские военные и участники сопротивления среди местных жителей.

Как установили следователи, вражескими приспешниками являются жители временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, которые до начала полномасштабного вторжения вступили в ряды террористов "Л/ДНР".

Перед полномасштабной войной они были переведены в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Там их назначили на должности снайперов, гранатометчиков, стрелков и помощников пулеметчиков.

На основании изъятых доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала российского информатора, который шпионил за позициями украинских защитников на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
301
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