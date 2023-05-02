СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран двигателей к военно-транспортным самолетам

Украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за 400 тысяч долларов.

Служба безопасности предотвратила попытку незаконного вывоза за пределы Украины авиационных комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"В ходе комплексных мероприятий в Днепре разоблачены два предпринимателя, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи", — заявили в СБУ.

Служба безопасности предотвратила попытку незаконного вывоза за пределы Украины авиационных комплектующих. Фото: СБУ

Так называемые заказчики планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74. Для маскировки они хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее.

По данным следствия, организаторами сделки являются двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.

По оперативной информации, двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, ранее были угнаны во время ликвидации одного из госпредприятий.

Дельцы планировали сделать «косметический» ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для последующей продажи.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов.

В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, накануне СБУ разоблачила злоумышленников, профинансировавших боевиков так называемой "ДНР" более чем на 50 млн грн.

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