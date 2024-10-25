СБУ предотвратила попытки сорвать мобилизацию: на скамью подсудимых посадят 19 злоумышленников

За совершенные преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и задержали 19 человек, которые с помощью публикаций в сети пытались сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом сообщили в СБУ.

Задержаны 19 администраторов и редакторов Telegram-каналов, которые публиковали на своих ресурсах локации ВСУ, снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.

"На Хмельнитчине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации", – говорится в сообщении СБУ.

Эти лица также собирали информацию о местах пребывания и маршрутах перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Этот контент они распространяли в десятках групп в мессенджерах Telegram и Viber.

"В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины", — сообщили в СБУ.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными именами.

"В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который, кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал в своем Telegram-канале последовать его примеру", — добавили правоохранители.

Пятеро задержанных уже получили сообщения о подозрении в "препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований" (ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Другим фигурантам сообщат о подозрениях в совершении преступлений в ближайшее время. За совершенные преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине СБУ задержала информатора РФ, который собирал данные для подготовки вражеских ударов и ждал прихода "освободителей".

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