СБУ предотвратила теракт во Львове: два агента РФ пытались взорвать авто украинского военного

Служба безопасности Украины задержала во Львове двух агентов российских спецслужб, которые пытались заложить взрывчатку под автомобиль украинского военнослужащего. По данным следствия, злоумышленники действовали по заказу РФ и были разоблачены "на горячем" при установке самодельного взрывного устройства.

По информации СБУ, взрывчатка была замаскирована в спортивную сумку.

Террористы планировали взорвать авто дистанционно — по телефонному звонку на устройство, подключенное к взрывному механизму. Вес СВУ составлял 4,5 кг взрывчатого вещества, также были добавлены поражающие элементы — металлические гайки.

Задержанными оказались двое жителей Закарпатской области в возрасте 22 и 23 лет. Они вышли на связь с представителями РФ через Telegram-каналы в поисках "легкого заработка". После вербовки прибыли во Львов, забрали взрывчатку из подготовленного тайника и провели разведку возле автомобиля потенциальной жертвы.

Чтобы зафиксировать последствия теракта, напротив парковки злоумышленники установили скрытую камеру с удаленным доступом, которой должны были пользоваться кураторы из России.

Взрывчатка была замаскирована в спортивную сумку.

Однако СБУ обнаружила и обезвредила взрывчатку до момента взрыва. Также была изъята камера и другие доказательства.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В СБУ предупреждают: российские спецслужбы все чаще используют тактику, когда вербуют украинцев под видом "простых заданий", а затем сами их ликвидируют, чтобы избавиться от свидетелей.

"Если вам предлагают занести "пакет" в админздание или военный объект — вас могут просто убить", — предостерегают в ведомстве.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала на приграничной Сумщине агента российской военной разведки. Им оказался мобилизованный военнослужащий, который корректировал вражеский огонь по подразделениям ВСУ на Курском направлении.