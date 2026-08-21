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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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СБУ предупредила украинцев об опасности в День Независимости: что готовит враг

СБУ обнародовала важные рекомендации по защите себя и родных.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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День Независимости Украины в 2020 году

День Независимости Украины в 2020 году / © УНИАН

Накануне и в День Независимости Украины, 24 августа, враг может прибегнуть к массированным обстрелам, терактам и диверсиям. Служба безопасности призывает украинцев строго соблюдать правила безопасности и не игнорировать тревогу.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

В условиях полномасштабной войны массовые мероприятия по случаю Дня Независимости могут стать для России возможностью обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.

В Службе безопасности Украины призвали граждан накануне и во время праздников быть максимально бдительными и позаботиться о собственной безопасности.

В частности, украинцам рекомендуют:

  • не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заранее знать, где находится ближайшее укрытие;

  • не подходить к подозрительным предметам, а также не пытаться самостоятельно их перемещать или осматривать;

  • в случае обнаружения подозрительных людей, предметов или других признаков возможной противоправной деятельности сразу сообщать правоохранителям;

  • не публиковать фото и видео, по которым можно установить местонахождение военных, критической инфраструктуры, блокпостов, средств ПВО и других важных объектов;

  • не распространять данные о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военнослужащих;

  • не соглашаться на выполнение сомнительных поручений от незнакомцев, даже если они называются правоохранителями. Речь идет о просьбе сфотографировать или снять на видео определенные объекты, передать пакет или оставить предмет в конкретном месте.

Также в СБУ отдельно отметили риск вербовки украинцев российскими спецслужбами для подготовки терактов и совершения диверсий.

«Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия — не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ», — призвали в спепцслужбе.

Если граждане располагают информацией о подготовке диверсий или терактов, попытках вербовки или иной деятельности, которая может угрожать государственной безопасности, в СБУ советуют обращаться за такими контактами:

Напомним, США предупредили о возможной новой кампании массированных ударов РФ по киевской энергетике ко Дню Независимости. По словам военного аналитика Сергея Павлюченко, американская разведка допускает интенсивные баллистические обстрелы столицы до 24 августа с использованием накопленных запасов. Россия действительно готовится к атакам, но пока официальных предупреждений о неизбежности удара нет.

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