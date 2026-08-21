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- Украина
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СБУ предупредила украинцев об опасности в День Независимости: что готовит враг
СБУ обнародовала важные рекомендации по защите себя и родных.
Накануне и в День Независимости Украины, 24 августа, враг может прибегнуть к массированным обстрелам, терактам и диверсиям. Служба безопасности призывает украинцев строго соблюдать правила безопасности и не игнорировать тревогу.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
В условиях полномасштабной войны массовые мероприятия по случаю Дня Независимости могут стать для России возможностью обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.
В Службе безопасности Украины призвали граждан накануне и во время праздников быть максимально бдительными и позаботиться о собственной безопасности.
В частности, украинцам рекомендуют:
не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заранее знать, где находится ближайшее укрытие;
не подходить к подозрительным предметам, а также не пытаться самостоятельно их перемещать или осматривать;
в случае обнаружения подозрительных людей, предметов или других признаков возможной противоправной деятельности сразу сообщать правоохранителям;
не публиковать фото и видео, по которым можно установить местонахождение военных, критической инфраструктуры, блокпостов, средств ПВО и других важных объектов;
не распространять данные о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военнослужащих;
не соглашаться на выполнение сомнительных поручений от незнакомцев, даже если они называются правоохранителями. Речь идет о просьбе сфотографировать или снять на видео определенные объекты, передать пакет или оставить предмет в конкретном месте.
Также в СБУ отдельно отметили риск вербовки украинцев российскими спецслужбами для подготовки терактов и совершения диверсий.
«Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия — не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ», — призвали в спепцслужбе.
Если граждане располагают информацией о подготовке диверсий или терактов, попытках вербовки или иной деятельности, которая может угрожать государственной безопасности, в СБУ советуют обращаться за такими контактами:
телефон «горячей линии» СБУ: 1516;
чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot;
Email: [callcenter@ssu.gov.ua] (mailto: callcenter@ssu.gov.ua).
Напомним, США предупредили о возможной новой кампании массированных ударов РФ по киевской энергетике ко Дню Независимости. По словам военного аналитика Сергея Павлюченко, американская разведка допускает интенсивные баллистические обстрелы столицы до 24 августа с использованием накопленных запасов. Россия действительно готовится к атакам, но пока официальных предупреждений о неизбежности удара нет.