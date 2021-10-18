СБУ прикрала в Днепропетровской области схему легализации иностранцев из стран повышенного террористического риска

СБУ прикрала в Днепропетровской области схему легализации иностранцев из стран повышенного террористического риска

Большинство из них были гражданами Африки и Ближнего Востока.

В Днепропетровской области преступная группировка организовала схему легализации иностранцев в Украине. Благодаря "механизму" в нашу страну заехали около 3500 граждан из стран повышенного террористического риска.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ области.

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Так, участники группировки создали несколько фирм по набору иностранных студентов. При этом в Украине граждане отнюдь не получали образование, а незаконно проживали или же переправлялись в страны Европейского Союза. Большинство из них были жителями Африки и Ближнего Востока.

В ходе оперативных действий стражи порядка провели обыски у участников группировки в Киеве и Днепре. Правоохранители отправили на экспертизу компьютерную технику, документы, печати фирм, денежные средства.

"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Создание или содействие террористической организации"), продолжаются процессуальные действия", — подчеркнули в СБУ области.

Напомним, что под Днепром отправили под суд мужчину, который устроил стрельбу возле кафе.

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