СБУ пришла с обысками к и. о. городского головы Чернигова Александра Ломаки

Основанием для обысков якобы есть решение Шевченковского суда Киева.
Утром вторника, 5 сентября, группа СБУ пришла с обысками к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александра Ломаки.
Об этом он написал у себя на странице в телеграмм-канале.
По его словам, спецназовцы будут проводить обыски его квартиры.
"Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", — говорится в его сообщении.
Основанием для обысков якобы есть решение Шевченковского суда Киева, сообщил Ломака.
"В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Уважаемые коллеги, совещания не будет", — предупредил он.
Служба безопасности пока никак не прокомментировала обыски у Ломакова.
Напомним, в Запорожской области задержали готовившего покушение агента-снайпера ФСБ.
Читайте также:
- Ликвидировано еще 560 окупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ
- Минобороны может возглавить Рустем Умеров: что о нем известно
- В Азовское море упал российский боевой вертолет Ка-52: что известно