СБУ пришла с обысками к и. о. городского головы Чернигова Александра Ломаки

Основанием для обысков якобы есть решение Шевченковского суда Киева.

Утром вторника, 5 сентября, группа СБУ пришла с обысками к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александра Ломаки.

Об этом он написал у себя на странице в телеграмм-канале.

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По его словам, спецназовцы будут проводить обыски его квартиры.

"Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", — говорится в его сообщении.

Основанием для обысков якобы есть решение Шевченковского суда Киева, сообщил Ломака.

"В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Уважаемые коллеги, совещания не будет", — предупредил он.

Служба безопасности пока никак не прокомментировала обыски у Ломакова.

Напомним, в Запорожской области задержали готовившего покушение агента-снайпера ФСБ.

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