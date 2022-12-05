СБУ пришла с обысками в один из самых больших монастырей на Полтавщине (фото)

На территории Мгарского Спасо-Преображенского мужского монастыря и епархий московского патриархата, расположенных вблизи города Лубны Полтавской области, днем 5 декабря прошли обыски СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведывательные мероприятия силовики провели на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

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Правоохранители осмотрели территории и помещение. Они искали, в частности, лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, а также предметы, запрещенные к обращению.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", — говорится в сообщении.

Обыски были проведены Национальной полицией и силовиками Службы безопасности Украины. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

Отметим, что Мгарский монастырь был основан еще в 1619 году. Сейчас он имеет четыре храма, на его территории расположены многие другие церковные корпуса, и он является памятником архитектуры национального значения. Доминантной особенностью монастыря, безусловно, является Спасо-Преображенский собор.

Впрочем, Мгарский монастырь, ранее бывший в составе УПЦ МП (фактически РПЦ), неоднократно критиковали за печать и распространение российской пропагандистской литературы. Мгарский монастырь поддерживал в свое время тесные связи с российским Белгородом. По словам местных жителей, там активно поддерживали российскую церковь.

И, например, весной этого года, уже во время широкомасштабного вторжения РФ, один из монахов Мгарского монастыря распространял в Сети информацию, разжигавшую рознь на религиозной почве среди граждан Украины.

Последние скандалы с УПЦ МП и обыски СБУ на территории церквей

В ноябре Служба безопасности взялась за церкви московского патриархата в разных областях Украины. Одним из самых громких стал обыск в Киево-Печерской лавре, где разгорелся скандал из-за песни, которая прославляет якобы "пробуждающуюся" страну-агрессора Россию.

Впоследствии во время обысков в Лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

А организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир", было поставлено в известность о подозрении.

Также обыски СБУ на днях прошли на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

1 декабря стало известно, что в Свято-Кирилло-Мефодиевском женском монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье монахини ждали "русский мир".

Кроме того, в течение месяца обыски прошли в церквях Винницкой, Кировоградской, Ровенской областях, Черновцах, Ивано-Франковске, Почаевской лавре (Тернопольская область). Правоохранители в ходе обысков обнаружили пропагандистские материалы.

Тем временем в Черкасской области на территории Шполянской громады запретили деятельность церкви Московского патриархата. Решение было принято единогласно.

В свою очередь, в РФ называют эти обыски "войной против русского православия".

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