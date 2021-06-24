СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ и к теще Медведчука

СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ и к теще Медведчука

Следователи ГБР и СБУ пришли с обысками утром 24 июня.

Правоохранители наведались с новыми обысками в офис партии ОПЗЖ и дома матери Оксаны Марченко — жены нардепа Виктора Медведчука и кумы Путина.

Как написал в Facebook нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, прокуроры и следователи пришли с обысками утром 24 июня.

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"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи вновь нагрянули с очередными обысками к Медведчука. На этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилья ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. На этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал пророссийский нардеп.

Кузьмин также опубликовал фото с места обысков, на котором видно, как несколько силовиков стоят у дверей здания.

Пресс-служба СБУ подтвердила информацию об обысках. "Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р.", — сообщили в СБУ в комментарии УП.

Facebook/Ренат Кузьмин

Артем Марчевский Facebook

Напомним, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины через своего соратника Тараса Козака.

В четверг, 13 мая, в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели электронный браслет.

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