СБУ пришла с обысками во Львовский горсовет: что известно

Утром 12 марта во Львовском городском совете сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия. Правоохранители работают в одном из управлений мэрии.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Там отметили, что Управление СБУ 12 марта проводит процессуальные мероприятия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

Городская власть заявила, что будет полностью способствовать правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела и обеспечения объективного расследования.

О следственных действиях в мэрии также сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, обыски могут быть связаны с работами, которые выполнялись после ракетной атаки, а также с использованием бюджетных средств на восстановление. Он также отметил, что городской голова Львова Андрей Садовый сейчас находится за границей в рабочей поездке.

Впоследствии он сообщил, что обыски, вероятно, происходят во Львовском коммунальном ремонтно-аварийном предприятии. По его словам, с января 2026 года учреждение возглавляет Руслан Новосельский. Предприятие входит в структуру департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры и отвечает за ликвидацию аварий на внутридомовых сетях.

По предварительным данным, правоохранители проверяют вероятную схему препятствования мобилизации. Речь идет о вероятном фиктивном трудоустройстве военнообязанных за деньги с последующим оформлением им статуса «забронированный», что могло позволять избегать мобилизации.

Напомним, ранее полиция устроила обыски в трех областях из-за коррупции на мусоре. В частности, правоохранители пришли в горсовет Днепра и на частные адреса фигурантов в трех регионах страны.