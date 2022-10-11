СБУ производит обыск у винницкого митрополита УПЦ МП: что известно

По предварительной информации, свои пророссийские взгляды Ионофан выражал и среди духовенства, и на службах.

Сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют обыски у винницкого митрополита Ионофана. По предварительным данным, он может быть причастен к разжиганию религиозной розни.

"Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам"), — сообщили ТСН.ua в службе СБУ.

Правоохранители добавили, что больше информации ожидается впоследствии.

В свою очередь наши источники среди правоохранителей сообщили, что Ионофан, по предварительной информации, свои пророссийские взгляды высказывал и среди духовенства, и на службах. Согласно открытым источникам, он также предписывал молиться о патриархе Кирилле, который поддерживает войну России против Украины.

Напомним, ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев), поддерживающий войну России против Украины, пообещал всем мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

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