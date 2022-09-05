СБУ провела антитеррористические учения в Умани накануне празднования Рош ха-Шана

Служба безопасности Украины провела ряд антитеррористических мероприятий в Умани Черкасской области накануне ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.

В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

Комплексные тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества.

"Спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников", — говорится в сообщении.

Однако СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана. Это связано с тем, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для организации провокаций.

Напомним, несмотря на предупреждение властей о невозможности обеспечить полную безопасность, в этом году на празднование Рош ха-Шана в Умань приедут около 10 тысяч хасидов.

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