СБУ провела масштабные обыски в храмах московского патриархата в Хмельницкой области (фото)

Служба безопасности Украины 29 декабря провела контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ ( МП ) в Хмельницкой области.

Об этом сообщает СБУ.

"Учитывая вооруженную агрессию России, одна из задач этих мер — исключение использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", — сказано в сообщении.

В частности, силовики пришли на следующие объекты московского патриархата:

Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка); Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на); Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута); Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута); Храм Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии (Шепетовка); Собор иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г. Нетишин); Свято-Воскресенский храм (пгт. Виньковцы).

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Правоохранители при непосредственном участии представителей церкви осмотрели указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов. Кроме того, силовики проверили лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

"СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также уважительно относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", — добавляет пресс-служба СБУ.

Последние скандалы с УПЦ МП и обыски СБУ на территории церквей

После скандала в Киево-Печерской лавре из-за песни, которая прославляет страну-агрессора Россию, которая якобы "пробуждается", СБУ начала массово проверять церкви московского патриархата в разных областях Украины.

А организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир", было поставлено в известность о подозрении.

Обыски СБУ уже состоялись в церквях в Винницкой, Ровенской, Кировоградской, Черновцах, Ивано-Франковске, Почаевской лавре (Тернопольская область), Закарпатье и т.д.

Одними из последних были обыски на территории Мгарского Спасо-Преображенского мужского монастыря и епархии московского патриархата, расположенных вблизи Лубен Полтавской области.

Мгарский монастырь, ранее находившийся в составе УПЦ МП (фактически РПЦ), неоднократно критиковали за печать и распространение русской пропагандистской литературы. Мгарский монастырь поддерживал в свое время тесные связи с российским Белгородом. По словам местных жителей, там активно поддерживали русскую церковь.

После этого СБУ посетила один из храмов во Львове.

А также силовики посетили еще ряд храмов и монастырей УПЦ (МП) девяти областей Украины.

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