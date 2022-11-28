СБУ провела обыски на территории УПЦ (МП) на Тернопольщине и Прикарпатье: что обнаружили (фото)

СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) Тернопольщины и Прикарпатья пропагандистские материалы и враждебную символику.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители обнаружили литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

Большинство литературы – авторства российских деятелей и издательстве российских типографий.

"Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "великого войска Донского", которую обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Луганской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.

Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви Московского патриархата

Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за песни, которая прославляет пробуждающуюся Россию. Видео с пением попало в Сеть.

В УПЦ МП сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно подлинное. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не досмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебней.

Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и на Буковине.

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