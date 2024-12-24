СБУ проверит Youtube-канал "Лана ТУТ": его пиарит TikTok Бойко

Автор YouTube-канала Светлана Шевчук ранее работала в пророссийских медиа, таких как телеканалы NewsOne, "Наш", "Первый независимый".

В СБУ заявили, что проведут анализ контента на Youtube-канале "Лана ТУТ!". По словам гражданских активистов, видео из этого канала распространяет в своем TikTok нардеп Юрий Бойко.

Об этом сообщает общественная инициатива "Голка" со ссылкой на ответ от Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Служба безопасности проанализирует контент на Youtube-канале "Лана ТУТ!", владелицей которого является Светлана Шевчук.

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"Отмечаем, что Шевчук С.В. с 2018 по 2024 год работала на ныне запрещенных пророссийских медиа, в частности, телеканалах "NewsOne", "Наш", "Первый независимый", а также на YouTube-канале "Вышка". Учитывая сведения, содержащиеся в Вашем обращении, подразделениями СБ Украины будет проведен анализ контента, размещенного на YouTube-канале "Лана ТУТ!" – говорится в ответе от СБУ.

В начале декабря общественная инициатива "Голка" заметила активность новосозданного TikTok-канала Юрия Бойко — члена запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. На этом канале, где звучали пророссийские нарративы, нардеп помогает распространять канал "Лана ТУТ!".

Отмечается, что этот Youtube-канал посещают Вадим Карасев и Геннадий Дубов, которые находятся в базе превдосоциологов и скрытых пиарщиков на сайте Texty.org. Появлялся там и Андрей Пальчевский, называвший войну "специальной операцией" и обвинявший в ней Запад. Среди гостей канала также был адвокат Ростислав Кравец, чей Telegram-канал входит в кремлевскую сеть, бьющую по судебной реформе и добросовестных судьях. По данным инициативы "Голка", Кравец представляет интересы экс-руководителя предприятия "МоторСич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене. Также указывается, что адвокат формирует информационное поле, подрывающее мобилизационные процессы.

Авторы публикации акцентировали, что почти все эти люди раньше были гостями на уже запрещенном Youtube-канале "Вышка". Этот канал был "реинкарнирован" в начале 2024 года из запрещенного Youtube-канала "Наш".

К слову, недавно Бойко побывал на допросе в СБУ после своих скандальных заявлений на видео о "радикалах", языке и церкви.

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