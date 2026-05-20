СБУ проводит обыски в Нацполиции трех областей: кто среди фигурантов
В трех областных управлениях Нацполиции продолжаются обыски. По предварительным данным, нескольких высокопоставленных чиновников могли задержать по делу о взятках.
Утром 20 мая сотрудники СБУ проводят обыски в трех областных управлениях Национальной полиции Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины для Украинской правды.
В трех управлениях полиции продолжаются обыски
В пресс-службе Нацпола сообщили, что обыски продолжаются в трех областных управлениях.
«Проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех мер».
Известно, что обыски производятся в управлениях Национальной полиции Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей.
Пока официальных комментариев от Офиса Генпрокурора, Национальной полиции или МВД нет.
По предварительным данным, нескольких высокопоставленных чиновников задержали во время получения взятки. Правоохранители изымают документы и проверяют возможную причастность работников Национальной полиции к преступлению.
Среди фигурантов дела могут быть:
начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель;
первый заместитель начальника следственного управления полиции Тернопольской области;
заместитель начальника полиции Житомирской области;
помощник заместителя министра внутренних дел.
В ближайшее время СБУ и Офис Генпрокурора должны сообщить о результатах обысков и процессуальном статусе задержанных.
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал фото процесса обысков и подтвердил факт того, что СБУ проводит обыски в управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей.
Напомним, правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы растраты около 760 миллионов бюджетных гривен в Киевском национальном университете культуры и искусств.
По данным Офиса генпрокурора, руководство заведения, включая его многолетнего руководителя Михаила Поплавского, в сговоре с чиновниками МОН годами наживались на программе подготовки кадров, внося в документы «мертвые души».
В связи с этим расследованием 7 мая правоохранители провели обыски в университете. В Нацполиции официально подтвердили эту информацию.