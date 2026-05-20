СБУ проводит обыски в Нацполиции трех областей: кто среди фигурантов

Обыски в Национальной полиции / © Telegram / Сергей Стерненко

Утром 20 мая сотрудники СБУ проводят обыски в трех областных управлениях Национальной полиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины для Украинской правды.

В пресс-службе Нацпола сообщили, что обыски продолжаются в трех областных управлениях.

«Проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех мер».

Известно, что обыски производятся в управлениях Национальной полиции Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей.

Пока официальных комментариев от Офиса Генпрокурора, Национальной полиции или МВД нет.

По предварительным данным, нескольких высокопоставленных чиновников задержали во время получения взятки. Правоохранители изымают документы и проверяют возможную причастность работников Национальной полиции к преступлению.

Среди фигурантов дела могут быть:

начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель;

первый заместитель начальника следственного управления полиции Тернопольской области;

заместитель начальника полиции Житомирской области;

помощник заместителя министра внутренних дел.

В ближайшее время СБУ и Офис Генпрокурора должны сообщить о результатах обысков и процессуальном статусе задержанных.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал фото процесса обысков и подтвердил факт того, что СБУ проводит обыски в управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей.

Напомним, правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы растраты около 760 миллионов бюджетных гривен в Киевском национальном университете культуры и искусств.

По данным Офиса генпрокурора, руководство заведения, включая его многолетнего руководителя Михаила Поплавского, в сговоре с чиновниками МОН годами наживались на программе подготовки кадров, внося в документы «мертвые души».

В связи с этим расследованием 7 мая правоохранители провели обыски в университете. В Нацполиции официально подтвердили эту информацию.

