ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
303
Время на прочтение
2 мин

СБУ проводит обыски в Нацполиции трех областей: кто среди фигурантов

В трех областных управлениях Нацполиции продолжаются обыски. По предварительным данным, нескольких высокопоставленных чиновников могли задержать по делу о взятках.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Обыски в Национальной полиции

Обыски в Национальной полиции / © Telegram / Сергей Стерненко

Утром 20 мая сотрудники СБУ проводят обыски в трех областных управлениях Национальной полиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины для Украинской правды.

В трех управлениях полиции продолжаются обыски

В пресс-службе Нацпола сообщили, что обыски продолжаются в трех областных управлениях.

«Проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех мер».

Известно, что обыски производятся в управлениях Национальной полиции Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей.

Пока официальных комментариев от Офиса Генпрокурора, Национальной полиции или МВД нет.

По предварительным данным, нескольких высокопоставленных чиновников задержали во время получения взятки. Правоохранители изымают документы и проверяют возможную причастность работников Национальной полиции к преступлению.

Среди фигурантов дела могут быть:

  • начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель;

  • первый заместитель начальника следственного управления полиции Тернопольской области;

  • заместитель начальника полиции Житомирской области;

  • помощник заместителя министра внутренних дел.

В ближайшее время СБУ и Офис Генпрокурора должны сообщить о результатах обысков и процессуальном статусе задержанных.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал фото процесса обысков и подтвердил факт того, что СБУ проводит обыски в управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей.

Обыски: последние новости

Напомним, правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы растраты около 760 миллионов бюджетных гривен в Киевском национальном университете культуры и искусств.

По данным Офиса генпрокурора, руководство заведения, включая его многолетнего руководителя Михаила Поплавского, в сговоре с чиновниками МОН годами наживались на программе подготовки кадров, внося в документы «мертвые души».

В связи с этим расследованием 7 мая правоохранители провели обыски в университете. В Нацполиции официально подтвердили эту информацию.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie