СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева: что произошло (фото и видео)

Украинцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, носить с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Силовики Службы безопасности Украины утром 11 января проводят контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях. Силовики осматривают помещение и проверяют находящихся на территории квартала лиц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ объяснили, что целью мер является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности руководства государства. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом.

Проверку осуществляет СБУ вместе с управлением государственной охраны Украины, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ.

При непосредственном участии представителей управления госохраны силовики осматривают территории и отдельные помещения (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов; а также проверяют граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

Кроме того, отмечается, что будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе. Меры безопасности, как отмечается, будут проходить с учетом правового режима военного положения.

СБУ предупредила, что во время проведения проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, у граждан могут проверять документы, осматривать автомобили. Украинцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, журналисты выяснили, что Верховная Рада должна скоро рассмотреть законопроект, который предоставит Службе безопасности новые механизмы для разоблачения российских шпионов, предателей и коллаборантов. Принятие нового закона о контрразведывательной деятельности поможет СБУ более эффективно защищать Украину и противодействовать российским спецслужбам.

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