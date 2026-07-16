СБУ раскрыла детали о подозреваемом в убийстве Березовской: кем он был для спецслужбы

СБУ подтвердила связь с подозреваемым в убийстве Березовской

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Один из подозреваемых по делу об убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович ранее имел статус гласного внештатного сотрудника СБУ. В то же время в спецслужбе подчеркнули, что он никогда не был штатным работником или военнослужащим ведомства и с апреля 2026 больше не имел никакого отношения к Службе.

Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос проекта «Схемы» («Радио Свобода»).

В спецслужбе отметили, что Жикович не проходил военную службу в СБУ и не состоял с ведомством по трудовым отношениям.

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«Указанное вами лицо среди сотрудников-военнослужащих и работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности Украины, не значится и в предыдущие годы в СБУ военную службу не проходило и не работало», — сообщили в СБУ.

Кем был Жикович с начала полномасштабной войны

В то же время, там подтвердили, что после начала полномасштабного вторжения России Жиковича привлекли к работе как гласного внештатного сотрудника.

По информации СБУ, такой статус не дает полномочий проводить оперативно-розыскную, контрразведывательную или следственную деятельность.

«Лица, имеющие такой статус, не принадлежат к личному составу Службы и не осуществляют оперативную деятельность самостоятельно. Они не наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскных, контрразведывательных или следственных мероприятий, не принимают соответствующие процессуальные или управленческие решения», — пояснили в ведомстве.

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Также в СБУ сообщили, что Жикович не получал денежного довольствия, а с апреля 2026 года больше не был связан со Службой безопасности Украины.

Что известно о деле Березовской

Напомним, 3 июля Интерпол объявил в международный розыск Анастасию Березовскую по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

По данным украинского следствия, 1 июля женщина вернулась в Украину, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями нашли закопанным в Киевской области.

7 июля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении двум мужчинам в убийстве Березовской. По версии следствия, они также могут быть причастны к покушению на Ермолаева в Монако.

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9 июля суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Защита Виталия Жиковича заявляет, что он своей вины не признает.

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