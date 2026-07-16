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- Украина
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СБУ раскрыла детали о подозреваемом в убийстве Березовской: кем он был для спецслужбы
СБУ подтвердила, что подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович был внештатным гласным сотрудником с начала полномасштабной войны до апреля 2026 года, но не был штатным работником Службы.
Один из подозреваемых по делу об убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович ранее имел статус гласного внештатного сотрудника СБУ. В то же время в спецслужбе подчеркнули, что он никогда не был штатным работником или военнослужащим ведомства и с апреля 2026 больше не имел никакого отношения к Службе.
Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос проекта «Схемы» («Радио Свобода»).
В спецслужбе отметили, что Жикович не проходил военную службу в СБУ и не состоял с ведомством по трудовым отношениям.
«Указанное вами лицо среди сотрудников-военнослужащих и работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности Украины, не значится и в предыдущие годы в СБУ военную службу не проходило и не работало», — сообщили в СБУ.
Кем был Жикович с начала полномасштабной войны
В то же время, там подтвердили, что после начала полномасштабного вторжения России Жиковича привлекли к работе как гласного внештатного сотрудника.
По информации СБУ, такой статус не дает полномочий проводить оперативно-розыскную, контрразведывательную или следственную деятельность.
«Лица, имеющие такой статус, не принадлежат к личному составу Службы и не осуществляют оперативную деятельность самостоятельно. Они не наделены полномочиями по проведению оперативно-розыскных, контрразведывательных или следственных мероприятий, не принимают соответствующие процессуальные или управленческие решения», — пояснили в ведомстве.
Также в СБУ сообщили, что Жикович не получал денежного довольствия, а с апреля 2026 года больше не был связан со Службой безопасности Украины.
Что известно о деле Березовской
Напомним, 3 июля Интерпол объявил в международный розыск Анастасию Березовскую по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
По данным украинского следствия, 1 июля женщина вернулась в Украину, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями нашли закопанным в Киевской области.
7 июля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении двум мужчинам в убийстве Березовской. По версии следствия, они также могут быть причастны к покушению на Ермолаева в Монако.
9 июля суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Защита Виталия Жиковича заявляет, что он своей вины не признает.